Второй этап футбольной Премьер-лиги начнется матчем "Днепр" - "Зірка"

13:03, 27 марта 2017
Футбол
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Стали известны дата и начало матчей 23-го тура чемпионата Украины по футболу.

fpl.ua

В субботу, 1 апреля, стартует второй этап чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, сообщает официальный сайт УПЛ.

Первым матчем 23-го тура соревнований станет игра "Днепр" - "Зірка", которая начнется в Днепре в 14.00.

Также 1-2 апреля состоятся матчи:

1.04 Ворскла — Волынь 17:00

1.04 Черноморец — Олимпик 17:00

2.04 Александрия — Динамо 14:00

2.04 Карпаты — Сталь 14:00

2.04 Заря — Шахтер 19:30

Как сообщал УНИАН, чемпионат Украины сезона 2016/17 проводится по новой формуле в два этапа. На первом - 12 команды сыграли турнир в два круга, по 22 матча каждая. На втором этапе команды поделеены на две 6-ки: сильнейшая разыгрывает медали и путевки в еврокубки, второй сикстет - определяет неудачников, которые покинут УПЛ по итогам сезона.

Лидером УПЛ после первого этапа является донецкий "Шахтер" (60), который опережает киевское "Динамо" на 14 баллов.  

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Теги: #Динамо#футбол#Шахтер#УПЛ