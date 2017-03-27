Суркис: я предлагал Реброву продлить контракт еще зимой

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис в эфире программы "Профутбол" на канале 2+2 прокомментировал последние слухи о возможных новых тренерах команды.

По словам Суркиса, ни с каким тренером, как пишут в Интернете, с Хацкевичем, Лужнимим, Калитвинцевым, он вообще не говорил.

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"Наступит момент, когда закончится чемпионат, мы будем принимать решение. Был разговор с Ребровым зимой. Он сказал, что доработает контракт и будем принимать решение. Не все зависит от меня, а еще многое зависит от Сергея Станиславовича. Есть ли мотивация, хочет ли он работать, прогрессировать с этой командой и добиваться результата", - сказал Суркис.

Он отметил, что в любой команде бывают провалы, но они не могут длиться постоянно.

"Уже в следующем сезоне будут стоять другие задачи, это попадание в Лигу чемпионов, это борьба за чемпионство. В этом году у нас еще есть задача выиграть Кубок", - сказал Суркис.

Ранее сообщалось, что руководство киевского "Динамо" не планирует продлевать контракт с главным тренером команды Сергеем Ребровым. Соглашение истекает летом этого года. Как отмечали СМИ, Реброва во главе киевского "Динамо" может сменить Юрий Калитвинцев, Александр Хацкевич или Олег Лужный.

Напомним, Сергей Ребров возглавил "Динамо" в 2014 году. С ним команда дважды становилась чемпионом Украины (2015, 2016), дважды выигрывала Кубок (2014, 2015) и один раз - Суперкубок страны (2016). Именно Ребров после 17-летнего перерыва и вывел киевлян в стадию плей-офф Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне киевское "Динамо" крайне неудачно выступило в Лиге чемпионов, заняв последнее место в группе. В Премьер-лиге команда отстает от донецкого "Шахтера" на 14 очков.