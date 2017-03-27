Главного тренера сборной Нидерландов отправили в отставку

Руководство Федерации футбола Нидерландов приняло решение отправить в отставку главного тренера сборной Данни Блинда, передает football.ua.

К такому решению чиновники пришли после неожиданного поражения сборной в матче отбора к ЧМ-2018 от Болгарии (0:2).

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Отметим, что на послематчевой пресс-конференции сам тренер не исключал свой уход из сборной.

Блинд работал в тренерском штабе Оранье с 2012 по 2015 год, после чего самостоятельно возглавил команду.

В итоге, Блинд проработал у руля сборной один год и восемь месяцев. Под его руководством голландцы не смогли квалифицироваться на чемпионат Европы-2016, пропустив на турнир Турцию, Исландию и Чехию.