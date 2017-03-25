Буффон провел тысячный матч в своей карьере

Поединок отбора к ЧМ-2018 со сборной Албании стал знаменательным для вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона, пишет ТСН.

Матч, который завершился со счетом 2:0 в пользу итальянцев, стал 1000-м для легендарного голкипера на профессиональном уровне.

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За национальную команду Буффон сыграл 168 игр, за "Ювентус" - 612 матчей, а за "Парму" провел 220 матчей. При этом вратарь провел 426 сухих матчей.

Также он стал рекордсменом по количеству матчей за сборную среди европейских футболистов, обойдя испанца Икера Касильяса и латвийца Виталия Астафьева.

Ранее УНИАН сообщал, что знаменитый вратарь сборной Италии и "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон не намерен продолжать футбольную карьеру после чемпионата мира 2018 года.

Напомним, Буффон начал профессиональную карьеру в 1995 году, когда стал играть за "Парму". С 2001 года он выступает в "Ювентусе", с которым стал девятикратным чемпионом Италии и двукратным финалистом Лиги чемпионов.

Кроме того, с 1998 года Буффон является основным вратарем сборной Италии. С тех пор он пропустил лишь один большой чемпионат - Евро-2000, на который не поехал из-за травмы. В 2006 году он вместе со своей командой стал чемпионом мира.