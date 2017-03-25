В пятницу сборная Украины проиграла важный матч отборочного турнира ЧМ-2018 по футболу команде Хорватии. Проигран матч главному сопернику в борьбе за 1-е место и выход на ЧМ, соперник увеличил отрыв до 5 очков. Более того, получилось так, что остальные наши конкуренты в борьбе за 1-2 места также выиграли. Исландия вышла на 2-е место в группе, Турция – сравнялась с нами по очкам в борьбе за 3-4 места.

Все ли так печально?

Этот результат, безусловно, не может не тревожить. Позади ровно половина дистанции, а команда находится ровно в середине турнирной таблицы, деля 3-4 места. Ни то, ни другое, не дают никаких шансов на попадание на Мундиаль. Впрочем, все эти цифры, на данный момент, чисто технические. Впереди еще пять матчей, а команда Андрея Шевченко уже не раз показала в этом отборочном турнире, что может сражаться с соперниками. И не только сражаться, а и добывать результат.

Тренера совсем не смутил и тот факт, что это поражение стало первым в его карьере главного тренера национальной сборной

Сразу после матча в Загребе, отвечая на вопросы СМИ на послематчевой пресс-конференции, Андрей Шевченко напомнил про старую истину, «поражение поражению рознь» и дал понять, что за это поражение ему нисколечко не стыдно. Тренера совсем не смутил и тот факт, что это поражение стало первым в его карьере главного тренера национальной сборной. «Будем двигаться дальше», - лишь пообещал наставник команды и улыбнулся. В первый раз за все время вчерашнего общения со СМИ. Наверное, в первый раз после матча.

Шевченко – эмоциональный человек и тренер. Его эмоции можно зачастую увидеть и на обычной тренировке, и у кромки поля во время игру, и за пределами футбольных баталий, в личном общении или на той же пресс-конференции.

А ведь в концовке хорваты откровенно отбивались

На пресс-конференцию после вчерашнего матча тренер сборной Украины пришел явно разочарованный. И совсем не скрывал своих эмоций. Он честно признал, что хорваты – фавориты группы. Что нашей команде необходимо продолжать бороться за победу, но не факт, что это получится. Говорил об индивидуальном мастерстве Ракитича и Модрича, которые зачастую могут решить судьбу любого, даже самого сложного матча.

Вместе с тем, Шевченко произнес и ряд других тезисов, которые не могут не обнадежить публику. Так, наставник команды напомнил, что во втором тайме преимущество перешло к сборной Украины. Что мы имели ряд прекрасных моментов для того, чтобы сравнять счет. В конце концов, на поле вышел Артем Беседин, который должен был усилить атакующий потенциал сборной Украины. А ведь в концовке хорваты откровенно отбивались. Чего стоит только эпизод с ударом Андрея Ярмоленко на 79-й минуте, когда вратарь Субашич неуклюже отбил мяч после розыгрыша стандарта игроками сборной Украины.

Сборная Украины, которую пытается построить Шевченко, в пятницу в Загребе показала свой характер. Пусть это и была запоздалая ответная реакция на действия оппонента, уверенно ведшего матч к победе. Но команда показала характер, до конца сохраняла интригу и уходила с поля с высоко поднятой головой.

Победа хорватов была отнюдь не легкой, а их главный тренер Чачич потом высказывал далеко не дежурные комплименты своему визави и его команде.

Второй круг будет для нашей команды не менее сложным. Три гостевые игры с Финляндией, Исландией и Косово, - соперниками, которых «кровь из носу» необходимо побеждать для общего положительного итога отборочного турнира.

Но настрой Шевченко, то, как он «горит» своей работой, перевешивает все сомнения. У этой команды есть отличные перспективы для того, чтобы добиться итогового положительного результата

Плюс, не менее трудные домашние поединки с Турцией и той же Хорватией. Но настрой Шевченко, то, как он «горит» своей работой, перевешивает все сомнения. У этой команды есть отличные перспективы для того, чтобы добиться итогового положительного результата. Не только второго, а, вполне может быть, и первого места. Ответный матч с хорватами мы будем играть дома, при своих болельщиках. Почему бы не «ответить» сопернику за вчерашнюю игру в Загребе.

Кроме эмоций, эта команда зачастую уже показывает весьма зрелый и содержательный футбол. Команда не позволяет себе опускаться ниже определенного уровня, уверенно обыгрывая Финляндию и Косово. Команда забила два гола в гостевом матче с Турцией, пусть и два пропустила.

Не хватает совсем чуть-чуть, но как раз для этого и есть второй круг. Шевченко может и должен свести все к общему знаменателю. Он для этого достаточно опытен, как бывший игрок, и умен, как действующий тренер. Его рассуждения, равно как и эмоции, не могут оставлять равнодушными.

Есть большая доля уверенности в том, что осенью, по завершении группового этапа отборочного турнира наша команда будет совсем в другом турнирном положении. А матч в Загребе мы будем вспоминать с легкой тенью усмешки: «Проехали. Будем двигаться дальше».