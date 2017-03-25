Шевченко после матча с Хорватией: "Результат негативный, но еще ничего не потеряно"

В Загребе состоялась послематчевая пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко после поражения от команды Хорватии, сообщает корреспондент УНИАН.

"Игра сложилась из эпизодов. Когда у Хорватии в определенной фазе игры было преимущество, они его реализовали. Нам то же самое сделать не удалось. Результат, конечно, негативный, но еще ничего не потеряно. У хорватов есть серьезное преимущество, но мы продолжаем бороться", - начал Шевченко.

Говоря о своих подопечных, Шевченко отметил: "У нас любой игрок должен завоевывать место в составе. Нет неприкассаемых. Игроки приезжают на сбор, мы их смотрим, а потом делаем выводы. Сегодня были игроки, которые хорошо проявили себя, были те, кто не смог полностью реализовать себя. Но это не значит, что они не получат места в команде в будущем. Равно, как и то, что сыгравшие сегодня хорошо, гарантировали себе место в команде в будущих матчах".

"Игра сегодня у нас местами получалась, местами - нет. У хорватов есть два суперигрока - Модрич и Ракитич. Кстати, Модрич организовал голевой момент. Мы стороили нашу игру не только на прессинге, мы должны были контратаковать. К сожалению, несколько ошибок перчеркнули все усилия".

"Украина и Хорватия - две абсолютно разные команды, по стилю, по действиям на поле. Мы изучили соперника, мы прекрасно понимали, что нас ждет. Мы по стилю играли в свой футбол, моментами это получалось. Я видел то, что хотел видеть от своей команды".

"Первое поражение в тренерской карьере? Выигрывать всегда невозможно. Поражения приходят и уходят. Что касается сегодняшнего матча, то можно проигрывать по-разному. Сегодня мы проиграли при достойной игре. Пойдем дальше".

"Замена на Беседина? Я чувствовал, что мы имеем преимущество. Хотелось его развить. Я считаю, что мы абсолютно правильно сделали, попытавшись усилить атаку", - заключил тренер.

Как сообщал УНИАН, матч Хорватия - Украина завершился со счетом 1:0. Единственный гол на счету экс-игрока "Днепра" а ныне итальянской "Фиорентины" Николы Калинича.