Сборная Украины проиграла Хорватии и опустилась на 3-е место в группе отбора ЧМ

В Загребе завершился отборочный матч Чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Украины проиграла команде Хорватии со счетом 0:1, сообщает корреспондент УНИАН.

Победный гол в матче на 38-й минуте забил Никола Калинич..

Экс-игрок "Днепра", а ныне футболист итальянской "Фиорентины" получил мяч на линии штрафной площади, развернулся и ударил в угол ворот Андрея Пятова - прыжок вратаря оказался неудачным, мяч влетел в ворота.

Хорваты имели заметное преимущество в первом тайме. Команда неоднократно опасно атаковала, однажды мяч попал в штангу украинских ворот. Много и грубо ошибались игроки сборной Украины Бутко и Кучер.

После перерыва украинцы попытались перехватить инициативу. Наша команда провела несколько опасных атак. А самый выгодный момент на 79-й минуте игры не использовал Андрей Ярмоленко, который из убойной позиции пробил намного выше ворот, добивая мяч после розыгрыша стандарта.

Таким образом, сборная Украины проиграла матч и теперь отстает от лидера отборочного турнира в Группе I сборной Хорватии на 5 очков.

Группа I

Турция - Финляндия - 2:0

Косово - Исландия - 1:2

Хорватия - Украина - 1:0

Турнирная таблица:

Хорватия - 13

Исландия - 10

Украина - 8

Турция - 8

Косово - 1

Финляндия - 1