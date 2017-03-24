Сборная Украины проиграла Хорватии и опустилась на 3-е место в группе отбора ЧМ
Украинцы пропустили единственный гол в концовке первого тайма.
В Загребе завершился отборочный матч Чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Украины проиграла команде Хорватии со счетом 0:1, сообщает корреспондент УНИАН.
Победный гол в матче на 38-й минуте забил Никола Калинич..
Экс-игрок "Днепра", а ныне футболист итальянской "Фиорентины" получил мяч на линии штрафной площади, развернулся и ударил в угол ворот Андрея Пятова - прыжок вратаря оказался неудачным, мяч влетел в ворота.
Хорваты имели заметное преимущество в первом тайме. Команда неоднократно опасно атаковала, однажды мяч попал в штангу украинских ворот. Много и грубо ошибались игроки сборной Украины Бутко и Кучер.
После перерыва украинцы попытались перехватить инициативу. Наша команда провела несколько опасных атак. А самый выгодный момент на 79-й минуте игры не использовал Андрей Ярмоленко, который из убойной позиции пробил намного выше ворот, добивая мяч после розыгрыша стандарта.
Таким образом, сборная Украины проиграла матч и теперь отстает от лидера отборочного турнира в Группе I сборной Хорватии на 5 очков.
Группа I
Турция - Финляндия - 2:0
Косово - Исландия - 1:2
Хорватия - Украина - 1:0
Турнирная таблица:
Хорватия - 13
Исландия - 10
Украина - 8
Турция - 8
Косово - 1
Финляндия - 1