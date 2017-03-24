Сборная Хорватии выигрывает после первого тайма матча с командой Украины

В Загребе завершился первый тайм отборочного матча чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Украины проигрывает команде Хорватии со счетом 0:1, сообщает корреспондент УНИАН.

Счет в матче на 38-й минуте открыл Никола Калинич.

Экс-игрок "Днепра", а ныне футболист итальянской "Фиорентины" получил мяч на линии штрафной площади, развернулся и ударил в угол ворот Андрея Пятова - прыжок вратаря оказался неудачным, мяч влетел в ворота.

Хорваты имели заметное преимущество в первом тайме. Команда неоднократно опасно атаковала, однажды мяч попал в штангу украинских ворот.

Много и грубо ошибались игроки сборной Украины Бутко и Кучер.