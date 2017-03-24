Сборная Хорватии выигрывает после первого тайма матча с командой Украины
22:43, 24 марта 2017Футбол
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Счет в игре в конце тайма открыл Никола Калинич.
Калинич забил гол в ворота сборной Украины / Фото УНИАН
В Загребе завершился первый тайм отборочного матча чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Украины проигрывает команде Хорватии со счетом 0:1, сообщает корреспондент УНИАН.
Счет в матче на 38-й минуте открыл Никола Калинич.
Экс-игрок "Днепра", а ныне футболист итальянской "Фиорентины" получил мяч на линии штрафной площади, развернулся и ударил в угол ворот Андрея Пятова - прыжок вратаря оказался неудачным, мяч влетел в ворота.
Хорваты имели заметное преимущество в первом тайме. Команда неоднократно опасно атаковала, однажды мяч попал в штангу украинских ворот.
Много и грубо ошибались игроки сборной Украины Бутко и Кучер.
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