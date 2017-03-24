Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Хорватией

Стали известны стартовый составы участников матча отбора ЧМ-2018 Хорватия-Украина, сообщает корреспондент УНИАН из Загреба.

В частности, Андрей Шевченко оставил в запасе таких опытных игроков, как Ярослав Ракицкий и Евгений Селезнев.

Составы команд выглядят следующим образом:

Сборная Украины: 12. Пятов, 2. Бутко, 5. Кучер, 3. Ордец, 4. Матвиенко Н., 6. Степаненко, 22. Коваленко Вик., 14. Ротань, 7. Ярмоленко, 10. Коноплянка, 9. Кравец

Запасные: 1. Бойко, 23. Шевченко Н., 20. Ракицкий, 15. Малышев, 8. Морозюк, 13. Петряк, 16. Сидорчук, 17. Цыганков, 19. Шахов, 21. Зинченко, 18. Беседин, 11. Селезнев

Читайте такжеЗозуля и еще три игрока сборной Украины не попали в заявку на матч с ХорватиейСборная Хорватии: 23. Субашич Д., 6. Митрович М., 13. Едвай, 21. Вида, 22. Пиварич, 10. Модрич, 11. Брозович, 19. Бадель, 7. Ракитич, 16. Калинич, 17. Манджукич

Запасные: 1. Ливакович, 12. Калинич Л., 3. Лешкович, 5. Чорлука, 8. Ковачич, 15. Рог, 18. Брадарич, 9. Крамарич, 14. Чоп, 20. Пьяца

Как сообщал УНИАН, матч Хорватия - Украина состоится в Загребе, на арене "Максимир". Игра начнется в 21.45 по Киеву.