Моуринью посетит матч Хорватия - Украина - СМИ

Один из ведущих футбольных специалистов мира, знаменитый португалец Жозе Моуриньо прибыл в Загреб для посещения матча отборочного цикла ЧМ-2018 Хорватия - Украина, сообщают хорватские СМИ.

Тренер английского "Манчестер Юнайтед" прилетел в столицу Хорватии с конкретной целью - договориться о переходе одного из лучших игроков местной команды Ивана Перишича из итальянского "Интера" (Милан) в МЮ.

Читайте такжеМоуриньо накормил игрока "Манчестер Юнайтед" бананом во время матча Лиги Европы"МЮ" готов отдать за Перишича 35 млн фунтов стерлингов, а его основными конкурентами считаются другие английские клубы - "Челси", "Ливерпуль" и "Арсенал". В текущем сезоне 28-летний Иван Перишич провел 33 матча за итальянский клуб и забил девять голов.

Как сообщал УНИАН, матч Хорватия - Украина пройдет сегодня в Загребе на арене "Максимир". Начало игры в 21:45 по Киеву.