Хорватия – Украина: полтысячи секьюрити, братания фанатов и летняя жара в Загребе

Группа журналистов из Украины прибыла в Загреб вечером 22 марта. И первое впечатление от города – погода. Настоящая, по киевским меркам, летняя жара - до 30-ти градусов по Цельсию - держится здесь уже несколько дней. По словам местных жителей, это вполне нормальная погода для этого региона в это время года. «Летом здесь бывает до 40 градусов и выше. В городе делать нечего. Люди едут на море, в Дубровник и другие города на побережье…» - рассказывает наш гид по имени Ненад. И тогда ты понимаешь, почему на окнах домов повсеместно стоят массивные роллеты-жалюзи. Без них с такой температурой - никуда. Хорошо, что, на всякий случай, прихватил с собой пару футболок.

Загреб – древний город, возраст которого свыше 900 лет. Старый город – смесь многих эпох и цивилизаций. Прогуливаясь по историческому центру, ровно в полдень праздный турист может не на шутку испугаться. Здесь есть традиция – палить в это время суток из пушки. Традиция, которой также много веков, и которая соблюдается ежедневно.

В момент, когда наша группа подошла к месту, откуда раздается залп, показалось, что это самая известная городская детская забава: помимо нашей группы, нескольких случайных прохожих и группы вездесущих японских туристов (куда же без них), нас окружила целая толпа детей 11-12 лет. Видимо, организованная экскурсия нескольких классов одной из местных школ. Они демонстративно затыкали уши пальцами и отсчитывали секунды до выстрела пушки. Как водится, просчитались на несколько секунд… А потом раздался тот самый залп. Признаться, я сразу понял, почему эти дети столь демонстративно затыкали уши. Японские бабушки верещали так, что у детского визга, определенно, не было никаких шансов выиграть конкурс по децибелам.

Самое высокое здание Загреба – собор, шпили которого возвышаются на 108 метров над землей. Смотря на здание с разных точек города, иногда может показаться, что высота шпилей неодинакова. По словам Ненада, это оптический обман.

Ну, и самое знаменитое здание города, с которым, собственно, и ассоциируется Загреб, собор с «клетчатой» крышей, раскрашенной в цвета хорватского флага. Он находится на площади, где, если стоять лицом к собору, справа расположено здание парламента Хорватии, слева – Кабинета министров. Скромные трехэтажные строения полностью вписываются в архитектурную концепцию Старого города - с нашими властными «хоромами» им конкурировать просто бесполезно. Чуть ниже по улочке находится здание мэрии Загреба. Такое же скромное.

Все время нашего пребывания в Старом городе, за группой украинских журналистов по пятам следовали четыре дюжих полицейских в полном обмундировании, с пистолетами, дубинками и наручниками наперевес. Узнав, кто мы такие, скорее, оберегали нас, чем ждали провокаций от нас самих. Спросили лишь, что написано на куртках, которые нам заботливо раздали организаторы в автобусе во время поездки. Мы пояснили, что это фан-тур болельщиков сборной Украины «Вірні збірній», и ни единого некорректного слова про хорватских болельщиков и Хорватию в целом тут нет и в помине. Полицейские успокоились и просто сопровождали нас. Между тем, в этом практически не было никакой нужды.

Город любезно настроен к приехавшим украинцам, нам постоянно улыбались, а на рынке в Старом городе зазывали попробовать разные лакомства. Тут так зазывают всех. Привычка пробовать еду на рынке и торговаться у хорватов в крови.

Стоит отметить, что для Хорватии этот матч важен вдвойне. Отнюдь не только потому, что встречаются лидеры группы - две команды, сражающиеся за путевки на Чемпионат мира. Местные фанаты известны на весь футбольный мир своим, мягко говоря, горячим нравом. В определенный момент от их выходок терпение у чиновников УЕФА лопнуло, и они постановили – матчи в Хорватии проводятся без зрителей.

В 2014-м году в матчах против сборной Италии хорватские болельщики сначала устроили беспорядки в Милане, бросая на поле зажженные файеры и подравшись с местными представителями правопорядка. А в июне 2015 года, во втором матче против команды Италии в Сплите, который уже проходил без зрителей, хорваты умудрились попасть в новый скандал – на поле кто-то изобразил белую свастику. Ее заметили итальянцы, хорваты оперативно убрали изображение, но представители сборной Италии уже все запечатлели и подали жалобу в УЕФА. В итоге, хорватам продлили запрет на проведение игр при зрителях. Таким образом, футбола в исполнении национальной сборной рядовой болельщик из Хорватии не видел «вживую» уже два года.

Не думается, что именно по этому поводу - из-за боязни получить еще один и куда более суровый штраф – хорваты ведут себя довольно сдержанно. Слишком гордый и горячий нрав у местных фанов. А вот «договор о ненападении», который подписали представители многочисленных фанатских группировок двух стран, стоит принять во внимание. Подписывая этот, скорее, символический договор, фанаты напомнили себе и своим собратьям о параллелях в истории двух стран. Как в 90-х Хорватия отражала нападки на свою территорию от Сербии, так и сейчас Украина вынуждена держать оборону от российской агрессии. Потому - нам делить нечего, заключили болельщики двух сборных в совместном заявлении.

Разумеется, местные органы правопорядка все равно «дуют на воду». Накануне дня проведения игры, после традиционных предматчевых пресс-конференций главных тренеров и игроков обеих команд, состоялся специальный брифинг с участием служб безопасности Загреба. На нем было объявлено, что порядок на стадионе будут поддерживать 550 секьюрити, а также 70 стюардов, имеющих соответствующую подготовку. Волонтеры, которые также будут работать на матче, не имеют права вмешиваться в конфликты и подвергать риску свою жизнь и здоровье. Также было особо подчеркнуто, что, благодаря особенностям конструкции стадиона «Максимир», трибуна с украинскими болельщиками будет находиться отдельно от остальных трибун. Украинцы в принципе не будут пересекаться на стадионе с другими зрителями. А вход на трибуну будет осуществляться только по предъявлении паспорта гражданина Украины. По нему будут сверять и данные с билетом. В случае разночтения, владельца билета могут обвинить в подлоге – это 15 суток тюрьмы или, как альтернатива, штраф в несколько тысяч евро. Разумеется, футбол такой горе-болельщик также не увидит. Паспорта и редакционные удостоверения просят брать и сотрудников СМИ, которым накануне раздали аккредитации.

Подчеркну еще раз – хорваты весьма любезно относятся к украинским туристам, как в центре города, так и в районе стадиона «Максимир», неподалеку от которого и поселилась в гостинице делегация украинских журналистов. Максимум, на тебя просто не обращают внимания, но чаще все-таки приветливо улыбаются. Учитывая, что настоящие фанаты сборной Украины приехали в Загреб также заблаговременно, они, к счастью, чувствуют себя в городе вполне комфортно. И агрессии к местным наши также не проявляют. Город живет спокойной размеренной жизнью в предвкушении большого футбольного праздника.

Единственным местом, где сойдутся в бою украинские и хорватские болельщики, станет поле одного из местных стадионов, на котором сегодня, в пятницу, за несколько часов до основной игры, пройдет товарищеский матч болельщиков сборных Украины и Хорватии. В нем примут участие и ветераны АТО, приехавшие в Загреб на отдельном автобусе, организованном благодаря проекту «Вірні збірній». Их участие в игре будет чисто символическим, для моральной поддержки ребят. Среди них, в основном, те, кто получил увечья на войне. Всего же, в рамках этого проекта, поддержать нашу национальную команду приедут 1200 болельщиков. Еще 800 любителей футбола купили билеты через Интернет. Планируется, что вечером на стадионе нашу команду поддержат не менее 2000 украинцев.

Пока же фанаты в Старом городе соревнуются, кто больше выпьет местного «Ожуйско» (самое популярное пиво в Хорватии) и съест больше вареников с творогом. Хотя нет, это традиционное местное блюдо у фанатов не в чести. Пиво лучше закусывать сосисками и стейками. Такими, которые накануне подавали в самом знаменитом ресторане Загреба Vinodol, история которого насчитывает больше 80-ти лет.

Собственно, если ты совершенно не интересуешься футболом и понятия не имеешь о том, что это за разноцветная и публика ходит по улицам города, то узнать о футболе в Загребе довольно большая проблема. За двое суток пребывания в столице Хорватии я так и не нашел ни единой афиши, предваряющий столь важный матч. При этом афиши с предстоящими в мае гастролями Deep Purple, других менее известных личностей (как местных, так и зарубежных), в городе хоть отбавляй. То есть, в Загребе присутствует такой элемент как афиша, но к предстоящему футболу это не имеет никакого отношения.

На сегодняшний вечер синоптики обещают в Загребе хорошую погоду. А, значит, кроме футболки понадобится, разве что, легкий свитер. И тот – на всякий случай.

Но, самое главное - предполагается хороший футбол.

Накануне Андрей Шевченко пообещал красивую игру и вознамерился дать бой грозному сопернику, состав которого состоит сплошь из звезд европейских топ-клубов. Никакого «автобуса» и прочих сугубо оборонительных схем не будет, клятвенно пообещал Шевченко. Что же, возможно это и не лучшая тактика в игре против фаворита, но ведь футбол интересен тогда, когда в него «играют», а не мучаются на поле ради вожделенной ничьи.

Верим в команду…

Кирилл Стадниченко, Загреб