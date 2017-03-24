Сборная Украины сыграет в синей форме, хорваты в клетчатой красно-белой.
13:47, 24 марта 2017Футбол
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Команды-участницы отборочного матча ЧМ-2018 определились с формой на предстоящий матч.
Сборная Украины сыграет в синей форме / facebook.com/ffukraine
В Загребе на арене "Максимир" завершилось традиционное предматчевое совещание с участием представителей команд и делегата УЕФА накануне матча отборочного цикла Чемпионата мира-2018 Украина - Хорватия, сообщает Федерация футбола Украины.
По итогам совещания стало известно, что сборная Украины сыграет в синей форме, а хозяева поля - в традиционной клетчатой форме красно-белых цветов.
Как сообщал УНИАН, матч Хорватия-Украина состоится в Загребе на арене "Максимир" сегодня, 24 марта. Начало игры в 21.45 по Киеву.
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