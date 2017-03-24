Зозуля и еще три игрока сборной Украины не попали в заявку на матч с Хорватией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал список из 23 игроков, которые попали в официальную заявку на матч отборочного цикла ЧМ-2018 против крманды Хорватии, сообщает УЕФА.

В состав команды не попали защитники Артем Федецкий (Дармштадт) и Сергей Кривцов (Шахтер), полузащитник Руслан Малиновский (Генк) и нападающий Роман Зозуля (Бетис).

По данным СМИ у Зозули поднялась температура накануне игры.Также футболист пропустил ряд тренировок команды.

Состав команды выглядит следующим образом:

Вратари Андрей Пятов, Никита Шевченко (оба — Шахтер), Денис Бойко (Малага, Испания)

Защитники Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Богдан Бутко (все — Шахтер), Николай Матвиенко (Карпаты), Николай Морозюк (Динамо)

Читайте такжеНа матче с Хорватией в Загребе ожидается несколько тысяч украинских болельщиков Полузащитники Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Максим Малышев (все — Шахтер), Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (все — Динамо), Иван Петряк (Заря), Руслан Ротань (Днепр), Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция)

Нападающие Евгений Селезнев (Карабюкспор, Турция), Артем Кравец (Гранада, Испания), Артем Беседин (Динамо)

Как сообщал УНИАН, матч Хорватия-Украина состоится сегодня, 24 марта, в Загребе на арене "Максимир". Игра начнется в 21.45 по Киеву.