Тренировка сборной Украины по футболу в Загребе накануне матча против Хорватии (фоторепортаж)

Накануне матча отбора на Чемпионат мира-2018 против сборной Хорватии в Загребе состоялась тренировка сборной Украины по футболу.

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Также главный тренер сборной Андрей Шевченко и полузащитник сборной Тарас Степаненко приняли участие в пресс-конференции.

Матч сборных Украины и Хорватии начнется в Загребе 24 марта в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, на данный момент в Группе I после четырех игр хорваты находятся на первом месте с 10 очками, а украинцы - на втором с 8 очками.