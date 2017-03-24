Тренировка сборной Украины по футболу в Загребе накануне матча против Хорватии (фоторепортаж)

12:57, 24 марта 2017
Футбол
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Матч сборных Украины и Хорватии начнется в Загребе 24 марта в 21:45 по киевскому времени.

Накануне матча отбора на Чемпионат мира-2018 против сборной Хорватии в Загребе состоялась тренировка сборной Украины по футболу.

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Также главный тренер сборной Андрей Шевченко и полузащитник сборной Тарас Степаненко приняли участие в пресс-конференции.

Матч сборных Украины и Хорватии начнется в Загребе 24 марта в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, на данный момент в Группе I после четырех игр хорваты находятся на первом месте с 10 очками, а украинцы - на втором с 8 очками.

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Теги: #футбол#сборная Украины#ЧМ2018