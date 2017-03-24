Тренировка сборной Украины по футболу в Загребе накануне матча против Хорватии (фоторепортаж)
12:57, 24 марта 2017Футбол
239
Матч сборных Украины и Хорватии начнется в Загребе 24 марта в 21:45 по киевскому времени.
Накануне матча отбора на Чемпионат мира-2018 против сборной Хорватии в Загребе состоялась тренировка сборной Украины по футболу.
Читайте такжеШевченко накануне матча Хорватия-Украина: "Задача команды - создать определенный прессинг"
Также главный тренер сборной Андрей Шевченко и полузащитник сборной Тарас Степаненко приняли участие в пресс-конференции.
Матч сборных Украины и Хорватии начнется в Загребе 24 марта в 21:45 по киевскому времени.
Напомним, на данный момент в Группе I после четырех игр хорваты находятся на первом месте с 10 очками, а украинцы - на втором с 8 очками.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украина в отборе на ЧМ-2018 по футболу