Шевченко накануне матча Хорватия-Украина: "Задача команды - создать определенный прессинг"

На стадионе Максимир в Загребе состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко накануне матча против сборной Хорватии в отборочном цикле ЧМ-2018, сообщает корреспондент УНИАН.

"Отвечая на вопрос. о своих воспоминаниях от стадиона в Загребе в качестве игрока, Шевченко заметил: "У меня очень плохая память, особенно то, что касается игрока (улыбается). Это была шутка Здесь в Хорватии всегда было очень трудно, особенно сейчас, когда подобрался такой коллектив, столь классные игроки".

"Говоря о предстоящем матче, тренер заметил: "Нам удалось сделать опеределенный микроцикл, был сбор, мы посмотрели игроков. Плюс, мы можем следить онлайн за игроками в клубах. Касательно профессиональной составляющей - команда готова. Все игроки могут выполнять свою работу качественно. Касательно других аспектов - псиологии и т.д., ира завтра покажет. Каждый футболист, безусловно, индивидуально подходит к матчу".

Читайте такжеУкраинцы сильны в контрататках и заслуживают уважения - Чачич"Задача команды - создать определенный прессинг. В случае со сборной Хорватии - зона комфорта - середина поля. Мы должны ограничить соперника в этой зоне, создать ему определенные неудобства, тогда нам будет гораздо легче достичь положительного результата".

"Да, я говорил и периодически общаюсь с представителями команды-соперника. Мы говорим по-дружески. Это не касалось матча, мы общаемся чисто по-человечески. У меня в Хорватии очень много друзей, я с ними часто общаюсь".

"Касательно футболистов, у которых нет игровой практики - мы смотрели на их физические и игровые кондиции. Повторюсь, все игроки готовы с профессиональной точки зрения. В этом вопросов нет. Говоря о психологическом аспекте их готовности к игре скажу так - я в них верю".

"Результат очень важен. Добиться результата крайне важно для нас в нынешней ситуации. Но, вместе с тем, я буду просить игроков добиться рузультата в хорошей, красивой игре", подытожил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, матч Хорватия-Украина состоится в субботу, 24 марта в Загребе на стадионе "Максимир". Начало игры в 21.45 по киевскому времени.