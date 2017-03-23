В УЕФА хотят изменить трансферные правила

Отмечается, что в УЕФА всерьез обеспокоены тем, что пропасть между богатыми и бедными клубами в последние годы только увеличивается, что влияет на развитие целых лиг, как сообщает "Апостроф".

"Нам нужно пробовать новые механизмы, такие как налог на роскошь, кадровый лимит или новые, честные трансферные правила, которые бы помогли избежать концентрации всех талантов в ограниченном количестве клубов", - приводит слова Чеферина Sport Arena со ссылкой на Reuters.

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"Мы должны спросить себя, является ли нынешняя трансферная система идеальной, и не бояться менять ее. Если мы позволим пропасти между богатыми и бедными слишком сильно вырасти - мы убьем тех, у кого нет много возможностей. Сейчас очень многие маленькие клубы нестабильны, ведь все внимание мира привлечено исключительно к грандам. Но УЕФА имеет задачу защищать все клубы, а не только элитные", - также отметил Чеферин.