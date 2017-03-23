Подольски забил феноменальный гол в прощальном матче за сборную Германии (видео)

Знаменитый немецкий нападающий Лукас Подольски провел свой последний матч в футболке национальной сборной Германии. Футболист принял участие в товарищеском матче немецкой команды против сборной Англии, как сообщает «Апостроф».

Читайте также"Барселона" бурно отпраздновала рекордную победу в Лиге чемпионов над ПСЖ (видео)

32-летний Подольски вывел свою команду на поле в роли капитана и сумел отличиться красивым голом. На 69-й минуте матча нападающий мощным дальним ударом направил мяч точно в "девятку". Этот гол оказался единственным в матче и принес немецкой сборной победу.

Через несколько минут после гола Подольски был заменен, а трибуны провожали его долгими овациями.

Отметим, что в составе сборной Германии Подольски с 2007 по 2017 годы провел 130 матчей, в которых забил 49 голов. В 2014 году Лукас стал с немецкой сборной чемпионом мира.