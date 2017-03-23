Ярмоленко накануне матча Хорватия - Украина: "Соперник нас ничем не должен удивить"

Полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, как прошел австрийский сбор «сине-желтых», а также сказал, что нужно сделать нашей сборной, чтобы победить хорватов, сообщает Федерация футбола Украины.

"Плодотворно поработали. Что больше всего запомнилось? Это то, что много работали над тактикой. Разобрали сборную Хорватии от «А» до «Я». Поэтому, в принципе, соперник нас ничем не должен удивить. Но посмотрим, как будет", - подчеркнул Ярмоленко.

Читайте такжеНа матче Хорватия – Украина будет работать бригада арбитров из ИспанииНа вопрос, изменилось ли ваше мнение о сборной Хорватии после того, как вы получили еще больше информации об этой команде, Ярмоленко отметил: "Честно говоря, кардинально ничего не изменилось. Я думаю, все ребята знают футболистов, которые играют в сборной Хорватии. Все знают, что у хорватов сильный коллектив, а мы изучали то, за счет чего можно добиться положительного результата, и то, чего им нельзя позволять на футбольном поле".

Про личную мотивацию в этой игре, ответил: "Мотивация есть всегда. Тем более, когда ты играешь на национальную сборную. Поэтому я думаю, что все ребята выйдут и отдадут все силы, чтобы добиться положительного результата".

"Считаю, что главное – быть командой на футбольном поле. Знать, что за нас болеет вся страна, и отдать все силы ради победы", - подытожил игрок национальной сборной Украины.

Как сообщал УНИАН, матч Хорватия-Украина состоится в пятницу, 24 марта, в Загребе на стадионе "Максимир". Начало игры в 21.45 по Киеву.