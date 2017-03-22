На матче с Хорватией в Загребе ожидается несколько тысяч украинских болельщиков

После двухматчевой дисквалификации, стадион "Максимир" в Загребе снова может принимать болельщиков.

На матче отбора на ЧМ-2018 Хорватия-Украина ожидается аншлаг. По состоянию на вечер 21 марта, в кассах стадиона осталось всего 2000 билетов, передает ua-football.com.

Из 2000 билетов, которые предоставляют гостям, украинские болельщики выкупили уже 1600, – сообщили в эфире канала "Футбол 1".

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Отметим, поединок отбора на ЧМ-2018 Хорватия-Украина состоится в пятницу 24 марта. Начало матча в 21.45.

Главный тренер сборной Хорватии назвал состав на матч против Украины. Так, На сбор вызваны 23 игрока.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко, в свою очередь, вызвал 27 игроков.