Украинцы сильны в контрататках и заслуживают уважения - Чачич

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич, с которой придется сыграть украинской сборной, рассказал о подготовке к поединку. Об этом сообщает 112 Украина, ссылаясь портал 1927.kiev.ua.

"Сборная Украины сейчас находится в прекрасном настроении. Команда молодого тренера Андрея Шевченко идет по турнирной дистанции без поражений. У них великолепные фланги и очень компактная группа защитных футболистов. Украинцы сильны в контратакующей игре и заслуживают большого уважения. Хорватия никогда не имеет права искать оправданий! Особенно, если это касается домашних поединков. Теперь о проблемах. Так, мы точно потеряли Чорлуку. Жаль. Врсалько еще пройдет углубленный медицинский осмотр. Скорее всего, нам придется обойтись без него. Для того, чтобы компенсировать отсутствие Перишича, мы разработали несколько планов. Я не буду вызывать новых футболистов. У нас достаточно исполнителей в обойме, чтобы все решить внутри коллектива", - отметил Чачич.

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"На мой взгляд, Дарио Срна очень рано ушел из сборной. Но это его решение, которое я уважаю. Мы пока не думали над вариантом его приглашения. Это все, что я могу сказать. Давайте сосредоточим свое внимание на тех футболистах, которые уже приехали", - добавил тренер.

Напомним, матч Хорватия - Украина состоится в пятницу 24 марта.