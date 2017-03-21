"Динамо" не планирует продлевать контракт с Ребровым, на пост тренера три претендента

Руководство киевского "Динамо" не планирует продлевать контракт с главным тренером команды Сергеем Ребровым. Соглашение истекает летом этого года, сообщает Динамомания со ссылкой на свои источники.

Среди главных кандидатов на то, чтобы сменить Реброва на должности главного тренера "Динамо" называют Юрия Калитвинцева, Александра Хацкевича и Олега Лужного. Все в прошлом динамовцы, все - легенды клуба, все уже имеют обширный тренерский опыт.

Что касается Реброва, то он может продолжить свою карьеру за рубежом. Не так давно футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился с прессой, что о нынешнем динамовском наставнике наводили справки представители английских футбольных клубов.

Читайте такжеРебров взял на себя вину за поражение "Динамо" от "Зірки"Напомним, что Сергей Ребров возглавил "Динамо" в 2014 году. С ним команда два раза становилась чемпионом Украины (2015, 2016), дважды выигрывала Кубок (2014, 2015) и один раз Суперкубок страны (2016). Именно Ребров после 17-летнего перерыва вывел киевлян в стадию плей-офф Лиги чемпионов.

Юрий Калитвинцев (48 лет), возглавляющий сейчас клуб первой лиги московское "Динамо", выступал за киевлян с 1995 по 1998 годы, был капитаном команды. Позже тренировал дубль "Динамо", "Динамо-2", был исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. На данный момент наивысшим его достижением как тренера является золото юношеского ЕВРО-2009 (U-19).

Контракт Калитвинцева с московским "Динамо" истекает в июне этого года, и, по нашей информации, руководство российского клуба не будет предлагать тренеру новый договор.

Александр Хацкевич (43 года) выступал за "Динамо" с 1996 по 2003 годы. Его самостоятельная тренерская карьера началась в "Витебске" в 2008 году. Позже работал в тренерском штабе сборной Украины, как и Калитвинцев, возглавлял молодежную команду "Динамо" и "Динамо-2". До недавнего времени был главным тренером сборной Беларуси.

По информации "Динамомании", Александр Николаевич на днях побывал у президента "Динамо" Игоря Суркиса и имел с ним обстоятельный разговор.

48-летний Олег Лужный начал свои выступления за "Динамо" еще при СССР и провел в клубе 10 лет (1989-99), после чего перешел в лондонский "Арсенал". Олег Романович уже дважды был исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" (в 2007 и 2010 годах), но на должность утвержден не был. Также тренировал латвийскую "Венту", "Таврию". Сейчас без работы.

Как сообщал УНИАН, в нынешнем сезоне киевское "Динамо" крайне неудачно выступило в Лиге чемпионоа, заняв последнее место в группе. В Премьер-лиге команда отстает от донецкого "Шахтера" на 14 очков.