Украина – Хорватия: Постсоциалистическое соревнование

24 марта в Загребе сборная Украины по футболу встретится с командой Хорватии в матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. УНИАН решил взглянуть на встречу двух команд с точки зрения истории и геополитики, Есть интересный момент в судьбе сборных из стран бывших социалистических империй – СССР и Югославии. Сегодня они находятся в рейтинге ФИФА гораздо выше, чем сборные стран, представляющих бывшие метрополии – Россия и Сербия соответственно.

В мировом рейтинге ФИФА сборная Хорватии сейчас стоит на 14-м месте, а Украина – на 30-м. В этом списке преемница бывшей Югославии сборная Сербии занимает 51-ю позицию, а сборная России, наследница сборной СССР – 61-ю.

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Конечно, спортивные результаты не имеют прямой зависимости от размера, числа населения и уровня экономического развития той или иной страны. Но общность исторических судеб Украины и Хорватии несомненна, а футбольный расклад сегодня выглядит именно таким примечательным образом.

Обломки империи: Югославия – Хорватия

Две лоскутные державы прекратили свое существование почти одновременно в рамках краха социалистической системы в Европе. Социалистическая Федеративная Республика Югославии (СФРЮ) начала разваливаться 25 июля 1991 года, когда Хорватия и Словения объявили о своей независимости. А Союз Советских Социалистических Республик (СССР) официально был распущен 26 декабря 1991 года в связи с образованием СНГ (Содружества Независимых Государств).

Примечательно, что одним из драйверов распада Югославии стал футбольный матч. 13 мая 1990 года в Загребе на стадионе «Максимир» (том самом, где будут играть Хорватия и Украина), где в матче чемпионата Югославии должны были встретиться местное «Динамо» и белградская «Црвена Звезда», произошло массовое побоище хорватских и сербских фанатов. Беспорядки продолжились на улицах Загреба. Эхо этих событий стояло и над развалом югославской Первой лиги, и над крахом самой СФРЮ.

К тому времени югославский футбол находился на подъеме. В стране выросло поколение сильных игроков, которые выиграли молодежный чемпионат мира 1987 г., а «Црвена Звезда» в 1991 г. завоевала Кубок европейских чемпионов. На чемпионате мира 1990 г. в Италии югославы дошли до 1/4 финала, где лишь в серии пенальти проиграли будущему финалисту – Аргентине. Сборная Югославии успела выиграть отборочный турнир к Евро-1992 (два последних матча в ноябре 1991 г. доигрывали уже без хорватов, словенцев и македонцев), но на финальный турнир в июне 1992 г. в Швеции УЕФА ее не допустил. Там выступила занявшее второе место в отборочной группе сборная Дании, которая сенсационно стала чемпионом.

Югославский футбол традиционно был сильным и успешным. Сборная Югославии была одной из четырех европейских команд-участниц первого чемпионата мира в 1930 г., где дошла до полуфинала и разделила 3-4 места с командой США. Югославы добились больших успехов на Олимпийских играх, где в 1948, 1952 и 1956 трижды подряд занимали второе место, а в 1960 г. в Риме стали чемпионами. Югославы дважды становились вице-чемпионами Европы – в 1960 и 1968 гг. В 1962 г. на чемпионате мира в Чили сборная Югославии дошла до полуфинала и заняла 4-е место.

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Поскольку на момент признания Хорватии членом ФИФА и УЕФА (лето 1992) еще существовала, хоть и в усеченном виде, Югославия, хорватам не насчитали никаких очков в мировом рейтинге ФИФА, введенном в 1993 г. В первом варианте этого рейтинга странам насчитывали очки по итогам выступлений национальных сборных и клубов за пятилетний период. Начав с нуля, Хорватия проделала путь с 125-го места до 3-го – рекордная разница среди всех сборных. Такой прогресс был достигнут в 1998 г., когда сборная Хорватии блестяще выступила на чемпионате мира 1998 г. во Франции, заняв 3-е место. По пути на тот чемпионат хорваты не пустили в финальную часть сборную Украины, обыграв ее в стыковых матчах (2:0 дома и 1:1 в Киеве).

Хорватия еще трижды играла в финальной части чемпионатов мира. Причем в отборочных турнирах ЧМ-2002 и ЧМ-2006 клетчатые не потерпели ни одного поражения. Также хорваты пять раз играли в финальной части чемпионатов Европы, дойдя до 1/4 финала в 1996 и 2008 гг.

Славу хорватскому футболу принесли такие звезды, как Давор Шукер, Звонимир Бобан, Роберт Просинечки, Славен Билич, Роберт Ярни, Нико Ковач, Дарио Срна, Нико Кранчар, Ивица Олич, Марио Манджукич и др.

Сборная Югославии после распада страны до 2003 г. выступала как Югославия, представляя СРЮ (Союзную Республику Югославии, куда входили Сербия и Черногория), до 2006 – как сборная Сербии и Черногории, а потом преемницей команды стала сборная Сербии, а Черногория начала самостоятельный путь.

Сборная Югославии играла на Евро-2000, где дошла до четвертьфинала. Сборная Сербии и Черногории играла на ЧМ-2006, где заняла последнее место в группе. Такой же результат был у сборной Сербии на ЧМ-2010. В финальную часть чемпионатов Европы сборная Сербии не выходила. То есть, показатели бывшей метрополии значительно скромнее, чем у Хорватии.

Обломки империи: СССР – Украина

После распада СССР решением ФИФА футбольной преемницей Союза была признан Россия. В ее зачет насчитали рейтинговые очки, ей отдали место сборной СССР в отборочном турнире чемпионата мира 1994 г. А эти очки для сборной СССР добывали преимущественно футболисты из Украины под руководством украинского тренера Валерия Лобановского. Так, в составе сборной СССР на чемпионате мира 1986 г. было 15 представителей Украины (из 22-х), на чемпионате Европы 1988 г., где советская команда заняла второе место, их было 14, на ЧМ-1990 – 11.

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Сборная Украины была вынуждена начинать свой путь даже не с нуля, а с отрицательной величины: ряд сильных игроков предпочел взять российские паспорта, чтобы выступать в престижных турнирах. В их числе были Сергей Юран, Андрей Канчельскис, Виктор Онопко, Илья Цымбаларь, Олег Саленко и другие.

Тем не менее, преодолев кризисную ситуацию 1990-х, украинский футбол добился известных успехов. Национальная сборная сумела пробиться в финальную часть ЧМ-2006 в Германии, где дошла до четвертьфинала. Дважды Украина играла на чемпионатах Европы: на домашнем Евро-2012 и на Евро-2016 во Франции (правда, неудачно, проиграв все три матча в группе). Высоких результатов достигли украинские клубы: «Шахтер» выиграл Кубок УЕФА в 2009 г., «Динамо» играло в полуфинале Лиги чемпионов 1998/99, а «Днепр» - в финале Лиги Европы 2015 года. Форвард Андрей Шевченко, выступая за «Милан», в 2004 г. получил «Золотой мяч» как лучший игрок Европы, повторив достижение своих одноклубников по киевскому «Динамо» советских времен – Олега Блохина (1975) и Игоря Беланова (1986).

Показатели сборной России в сравнении с Украиной выглядят солиднее, чем у пары Хорватия – Сербия. Россияне трижды играли в финальной части чемпионатов мира (1994, 2002, 2014) и пять раз – на чемпионатах Европы (1996, 2004, 2008, 2012, 2016). Высшим достижением сборной России стало третье место на Евро-2008, добытое под руководством голландского тренера Гуса Хиддинка. На клубном уровне в активе России два Кубка УЕФА – ЦСКА (2005) и «Зенит» (2008).

Однако эти результаты не могут сравниться с достижениями сборной СССР, которая выигрывала Олимпийские игры (1956, 1988) и Кубок Европы (1960), дважды становилась вице-чемпионом Европы (1972, 1988), доходила до полуфиналов на ЧМ-1966 и Евро-1968. К тому же на счету советского футбола четыре еврокубка – киевское «Динамо» дважды выигрывало Кубок обладателей кубков (1975, 1086) и брало Суперкубок (1975), а тбилисское «Динамо» выиграло Кубок кубков в 1981 г. То есть, в этом случае обошлось без России.

Сегодня сборная Украины в рейтинге ФИФА стоит на 30 позиций выше России – наследницы бывшей метрополии. Исторический гандикап в пользу России как преемницы достижений сборной СССР давно ликвидирован. И здесь параллель с ситуацией Хорватия – Сербия выглядит абсолютно корректно.

Что касается истории встреч Украины и Хорватии между собой, то сине-желтые и клетчатые играли друг с другом 7 раз. Баланс в пользу хорватов: 3 победы, 3 ничьи и 1 поражение.

Символом украинско-хорватских футбольных отношений, безусловно, является любимец болельщиков «Шахтера» Дарио Срна, рекордсмен сборной Хорватии по числу сыгранных за нее матчей (134). Но за матчем в Загребе он уже будет наблюдать как зритель: в прошлом году 34-летний Дарио завершил карьеру в сборной.

История встреч сборных Украины и Хорватии

Игорь Левенштейн