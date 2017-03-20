"Динамо" продаст польского легионера Теодорчика за 4,5 миллионов евро

14:59, 20 марта 2017
Футбол
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На этой неделе «Андерлехт» оформит трансфер польского нападающего

lavenir.net

Нападающий киевского «Динамо» Лукаш Теодорчик, который этот сезон удачно проводит на правах аренды за бельгийский «Андерлехт», на текущей неделе подпишет полноценный контракт с бельгийским клубом, сообщает Sport.ua.

Трансфер Теодорчика обойдется «Андерлехту» в 4,5 миллиона евро, а сам поляк подпишет с брюссельцами контракт на 3-4 года.

Сообщается также, что в случае серьезного предложения ближайшим летом, «Андерлехт» не будет препятствовать трансферу футболиста.

Как сообщал УНИАН, Теодорчик в нынешнем сезоне в Андерлехте стал главной ударной силой команды, забив уже 28 голов в 40 матчах всех турниров и являясь лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии.

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Теги: #Динамо#футбол