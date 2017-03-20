19-летнего футболиста из Мозамбика съел крокодил во время тренировки
12:57, 20 марта 2017Футбол
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Инцидент произошел во время пробежки вдоль реки.
Джино стал жертвой нападения крокодила / otempo.com.br
Трагический инцидент произошел в Мозамбике, где 19-летний футболист Эстевао Альберто Джино стал жертвой нападения крокодила, сообщает Isport.
Погибший игрок выступал за любительскую команду Атлетико Минейре де Тето. Как сообщает руководство клуба, хищник напал на парня прямо на тренировке, во время пробежки вдоль реки Замбези.
«Крокодил выскочил из воды и схватил Эстевао за талию, после чего утащил того в реку. Друзья парня были очень напуганы. Они слышали крики, но ничего не могли поделать. Рептилия была около пяти метров в длину», – цитирует тренера команды Эди Карвальо 101 Great Goals со ссылкой на O Tempo.
Игрока любительской команды рептилия утащила в реку
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