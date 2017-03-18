"Ворскла" и "Зірка" сыграли вничью в матче футбольной Премьер-лиги

В Полтаве завершился матч 22-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Ворскла" принимала "Зірку" из Кропивницкого и сыграла вничью, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 0:0.

"Ворскла" имела небольшое преимущество над соперником, периодически атакуя ворота соперников. Но, удары Артура Загорулько, Дмитрия Хлёбаса, Вячеслава Шарпара и Павла Ребенока так и не достигли цели.

Обе команды потеряли очки в борьбе за 7-9-е места со "Сталью" из Каменского, которая сегодня неожиданно обыграла "Александрию". После первого этапа соревнований у "Стали" и "Ворсклы" по 24 очка, "Зірки" - 23.

Вместе с тем, все три команды существенно опережают команды, идущие на 10-12-м местах - львовские "Карпаты" (12 очков), "Днепр" и луцкую "Волынь" (по 10).