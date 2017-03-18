"Сталь" обыграла "Александрию" матче украинской футбольной Премьер-лиги

В Каменском завершился матч 22-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Сталь" обыграла на своем поле "Александрию" со счетом 4:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Гости, занимающие 4-е место в турнирной таблице, намного активнее начали матч и уже на 19-й минуте открыли счет. Цуриков навесил с левого фланга, Пономар сделал скидку и Сергей Старенький расстрелял ворота - 0:1.

Впрочем, еще до перерыва, на 40-й минуте, счет сравнял Кваме Карикари, который реализовал пенальти - 1:1. После удара Малакяна мяч попал в руку Симинину - спорное решение арбитра. А в начале второго тайма, на 48-й минуте, хозяева быстро разыграли штрафной, Малакян навесил с левого фланга, Леванидов не дотянулся до мяча и Кваме Карикари нанес точный удар.

В концовке матча, на 86-й минуте, Бой Деул увеличил преимущество "Стали" до двух голов. Вратарь Леванидов, как и в первом пенальти угадал угол, но не дотянулся до мяча. Ранее Симинин завалил Деула в штрафной и получил красную карточку.

Наконец, в добавленное арбитром время, на 95-й минуте, хозяева провели контратаку 3 в 3. Деул прошел оппонента и оставил мяч Кваме Карикари, который низом точно пробил мимо Леванидова - 4:1.

Таким образом, "Сталь" набрала 24 очка и обогнала "Ворсклу" и "Зірку" в борьбе за 7-9 места в турнирной таблице.

"Александрия" рискует потерять 4-е место в таблице по итогам первого этапа, в случае победы "Олимпика" в матче против "Карпат".