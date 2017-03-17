УПЛ: "Динамо" обыграло "Черноморец", "Шахтер" сыграл вничью с "Олимпиком"

В Киеве и Харькове завершились матчи 22-го заключительного тура первого этапа украинской футбольной Премьер-лиги, где свою победу одержало киевское "Динамо", а донецкий "Шахтер" сыграл вничью, сообщает официальный сайт турнира.

На столичном НСК "Олимпийский" "Динамо" оказалось сильнее "Черноморца" со счетом 2:1.

Киевляне явно превосходили соперника в самом начале игры и уже на 7-й минуте гол забил Андрей Ярмоленко. После углового Домагой Вида головой сбросил мяч к вратарской, и Ярмоленко пяткой в касание переправил мяч в ворота. А в самой концовке тайма, на 45-й минуте, отличился Сергей Сидорчук. Он нанес сильнейший удар в ближний угол, и вратарь Даниил Каневцев не выручил - мяч от рук голкипера влетел в ворота - 2:0.

После перерыва одесситы активизировались. И на 72-й минуте Давид Хочолава сократил разрыв в счете. После навеса со штрафного Дмитрия Коркишко его партнер Хочолава легким кивком головы переправил мяч в угол ворот. Но большего одесситам сделать так и не удалось.

В матче на харьковском ОСК "Олимпийский" "Шахтер" и "Олимпик" сыграли вничью. В начале первого тайма лучше выглядел "Олимпик". Как результат, на 24-й минуте, вратарь горняков Андрей Пятов грубо ошибся, выбивая мяч, и после передачи Ивана Матяжа его партнер Антон Поступаленко точно пробил мимо голкипера. Но, в концовке тайма "Шахтер" резко взвинтил темп и на второй добавленной арбитром минуте (45+2) Исмаили с левого фланга навесил на ближнюю штангу, а Густаво Бланко-Лещук в борьбе с Эмерсоном головой отправил мяч в ворота - 1:1.

Во втором тайме горняки так и не сумели воплотить свое большое игровое преимущество в гол и победу.

Таким образом, "Динамо" сумело на 2 балла сократить отставание от горняков в турнирной таблице, до 14 очков - 60 против 46.