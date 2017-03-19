Премьер-лига, 22-й тур, "Волынь" - "Заря": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Луцке проходит заключительный для команд матч первого этапа соревнований украинской футбольной Премьер-лиги сезона 2016/17, в котором "Волынь" принимает луганскую "Зарю", сообщает официальный сайт соревнований.

Встречаются команды, которые занимают последнее 12-е и 3-е места в турнирной таблице соревнований, соответственно.

Обе команды остро нуждаются в очкахперед вторым этапом соревнований. "Заря", как борется за 3-е место с "Александрией" и донецким "Олимпиком", так и не потеряла еще шансов в борьбе за 2-е место с киевским "Динамо".

В свою очередь, "Волынь" продолжает сражаться со львовскими "Карпатами" и "Днепром" за 10-12 места в итоговой таблице.

Начало матча в Луцке - в 14.00.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.