Хачериди вскоре может вернуться в основу "Динамо" - СМИ

Ведущий защитник "Динамо" Евгений Хачериди, переведенный не так давно в дубль, может вскоре возвратиться в первую команду, сообщает Динамомания со ссылкой на свои источники.

Читайте такжеЗащитник "Динамо" Хачериди переведен в дубльКак стало известно изданию, между Хачериди и главным тренером "Динамо" Сергеем Ребровым состоялся разговор, в ходе которого была достигнута договоренность о том, что футболист через игры дубля возвращает себе былые кондиции и после этого вновь сможет примкнуть к первой команде.

Мало того, Хачериди даже уже провел одно занятие с основой.

Как сообщал УНИАН, вчера он отыграл 90 минут за "Динамо" U-21 против "Черноморца" и принял деятельное участие в победе своей команды, забив один из мячей. За действиями Хачериди в этой игре внимательно наблюдал Сергей Ребров.