Премьер-лига, 22-й тур, "Динамо" - Черноморец": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве состоится матч заключительного 22-го тура первого этапа украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Динамо" примет одесский "Черноморец", сообщает официальный сайт соревнований.

На НСК "Олимпийский" сойдутся команды, которые занимают 2-е и 6-е места в турнирной таблице, соответственно.

Результат нынешнего матча уже не повлияет на турнирное положение команд по итогам первого этапа, но все очки переносятся на второй этап, где команды будут бороться непосредственно за медали чемпионата и путевки в еврокубки. Поэтому, очки командам необходимы в любом случае.

"Динамо" крайне неровно проводит нынешний сезон, следствием чему стал провал в Лиге чемпионов (последнее место в группе) и отставание в 16 очков от "Шахтера" в чемпионате. Так, в прошлом туре киевляне сенсационно уступили "Зірке" из Кропивницкого со счетом 0:2. Другое дело, что остальные соперники еще менее убедительны. Отрыв от идущей на 3-м месте луганской "Зари" составляет 6 очков.

В свою очередь, "Черноморец" выполнил задачу-минимум на первый этап, забронировав себе место в 6-ке лучших. Отставание от донецкого "Олимпика" составляет 5 очков, "Александрии" - 6, "Зари" - 10. Все конкуренты в борьбе за 4-6 места в зоне досягаемости и очки одесситам совсем не помешают. А кризис в "Динамо" будет способствовать тому, чтобы "Черноморец" вышел на поле и бился из последних сил.

Матч в Киеве начнется в 19.00.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.