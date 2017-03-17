"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Андерлехтом" в четвертьфинале Лиги Европы
14:24, 17 марта 2017Футбол
666
Состоялась жеребьевка второго по значимости еврокубка.
uefa.com
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго по значимости еврокубкового турнира - Лиги Европы, где "Манчестер Юнайтед" получил в соперники бельгийский "Андерлехт", сообщает официальный сайт турнира.
Гранд европейского футбола прошлых лет начнет противостояние в Брюсселе, а ответный матч проведет на своем поле в Манчестере.
Полностью пары 1/4 финала выглядят так:
Андерлехт (BEL) - МЮ (ENG)
Сельта (ESP) - Генк (BEL)
Аякс (NED) - Шальке-04 (GER)
Лион (FRA) - Бешикташ (TUR)
Матчи состоятся 13 и 20 апреля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter