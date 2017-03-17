"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Андерлехтом" в четвертьфинале Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго по значимости еврокубкового турнира - Лиги Европы, где "Манчестер Юнайтед" получил в соперники бельгийский "Андерлехт", сообщает официальный сайт турнира.

Гранд европейского футбола прошлых лет начнет противостояние в Брюсселе, а ответный матч проведет на своем поле в Манчестере.

Полностью пары 1/4 финала выглядят так:

Андерлехт (BEL) - МЮ (ENG)

Сельта (ESP) - Генк (BEL)

Аякс (NED) - Шальке-04 (GER)

Лион (FRA) - Бешикташ (TUR)

Матчи состоятся 13 и 20 апреля.