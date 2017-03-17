Премьер-лига, 22-й тур, "Днепр" - "Карпаты": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепре проходит стартовый матч 22-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимает львовские "Карпаты", сообщает официальный сайт соревнований.

В этой игре содутся аутсайдеры турнира, занимающие последнее 12-е и 10-е места, соответственно.

"Днепр" и "Карпаты" по ходу нынешнего сезона были лишены очков - 12-ти и 6-ти, соответственно, что непосредственно отразилось на турнирной ситуации для обоих коллективов.

В данном матче обоим командам очки крайне необходимы, чтобы не завершить первый этап соревнований на последнем месте. На втором этапе оба коллектива продолжат борьбу за выживание в элитном дивизионе.

Матч в Днепре начнется в 17.00.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.