В четвертьфинале Лиги чемпионов сойдутся "Бавария" - "Реал" и "Ювентус" - "Барселона"

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, по результатам кторой, уже на этой стадии соревнований состояться дву суперпротивостояния, сообщает официальный сайт турнира.

Мюнхенская "Бавария" сыграет с мадридским "Реалом", а туринский "Ювентус" - с "Барселоной".

Полностью пары 1/4 финала выглядят так:

Атлетико (ESP) - Лестер (ENG)

Боруссия Д (GER) - Монако (FRA)

Бавария (GER) - Реал (ESP)

Ювентус (ITA) - Барселона (ESP)

Матчи состоятся 11-12 и 18-19 апреля.