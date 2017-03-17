В четвертьфинале Лиги чемпионов сойдутся "Бавария" - "Реал" и "Ювентус" - "Барселона"
13:32, 17 марта 2017Футбол
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В главном еврокубковом турнире уже на стадии 1/4 финала состоятся два суперпротивостояния.
Стали известны пары 1/4 финала самого престижного еврокубка / uefa.com
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, по результатам кторой, уже на этой стадии соревнований состояться дву суперпротивостояния, сообщает официальный сайт турнира.
Мюнхенская "Бавария" сыграет с мадридским "Реалом", а туринский "Ювентус" - с "Барселоной".
Полностью пары 1/4 финала выглядят так:
Атлетико (ESP) - Лестер (ENG)
Боруссия Д (GER) - Монако (FRA)
Бавария (GER) - Реал (ESP)
Ювентус (ITA) - Барселона (ESP)
Матчи состоятся 11-12 и 18-19 апреля.
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