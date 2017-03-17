В четвертьфинале Лиги чемпионов сойдутся "Бавария" - "Реал" и "Ювентус" - "Барселона"

13:32, 17 марта 2017
Футбол
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В главном еврокубковом турнире уже на стадии 1/4 финала состоятся два суперпротивостояния. 

Стали известны пары 1/4 финала самого престижного еврокубка / uefa.com

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, по результатам кторой, уже на этой стадии соревнований состояться дву суперпротивостояния, сообщает официальный сайт турнира.

Мюнхенская "Бавария" сыграет с мадридским "Реалом", а туринский "Ювентус" - с "Барселоной".

Полностью пары 1/4 финала выглядят так:

Атлетико (ESP) - Лестер (ENG)

Боруссия Д (GER) - Монако (FRA)

Бавария (GER) -  Реал (ESP)

Ювентус (ITA) -  Барселона (ESP)

Матчи состоятся 11-12 и 18-19 апреля.

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Теги: #футбол#Лига чемпионов