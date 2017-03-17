Сборная Украины по футболу будет играть в новой форме (фото)

В 2017 году сборные команды Украины по футболу изменят привычную экипировку на новую от испанского спортивного бренда Joma, сообщает Федерация футбола Украины.

Первой новую форму получит национальная сборная команда Украины, и уже 24 марта в матче квалификации ЧМ-2018 против сборной Хорватии украинцы будут играть в новом наряде.

Главный тренер главной команды страны Андрей Шевченко, для которого первый серьезный тест в новой игровой форме состоится уже ровно через неделю в Загребе, пошутил: «В Хорватии мы проверим экипировку на прочность. Посмотрим, будут ли швы трещать, или нет. Надеемся, что новая форма выдержит этот экзамен».

Новый партнер ФФУ полностью обеспечит сборные всех возрастных категорий качественной экипировкой с уникальным дизайном. Также важную роль в подписании контракта имела социальная составляющая – в течение 4 лет ФФУ будет получать для потребностей всех юношеских команд 18 тысяч мячей Joma каждый год.