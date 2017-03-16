Моуриньо накормил игрока "Манчестер Юнайтед" бананом во время матча Лиги Европы
Игра с российским "Ростовом" завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан.
В Манчестере завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором "Манчестер Юнайтед" обыграл российский "Ростов" со счетом 1:0, сообщает официальный сайт турнира.
Прямо во время матча, в середине второго тайма, главный тренер "манкунианцев" португальский специалист Жозе Моуриньо почистил от кожуры банан и дал его игроку своей команду аргентинскому защитнику Маркосу Рохо.
Лига Европы. 1/8 финала.
Ответные матчи
"Аякс" - "Копенгаген" - 2:0 (первый матч - 1:2)
"Рома" - "Лион" - 2:1 (2:4)
"Андерлехт" - АПОЕЛ - 1:0 (1:0)
"Бешикташ" - "Олимпиакос" - 4:1 (1:1)
"Манчестер Юнайтед" - "Ростов" - 1:0 (1:1)
"Боруссия" М - "Шальке" - 2:2 (1:1)
"Генк" - "Гент" - 1:1 (5:2)
"Краснодар" - "Сельта" - 0:2 (1:2)