Моуриньо накормил игрока "Манчестер Юнайтед" бананом во время матча Лиги Европы

В Манчестере завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором "Манчестер Юнайтед" обыграл российский "Ростов" со счетом 1:0, сообщает официальный сайт турнира.

Прямо во время матча, в середине второго тайма, главный тренер "манкунианцев" португальский специалист Жозе Моуриньо почистил от кожуры банан и дал его игроку своей команду аргентинскому защитнику Маркосу Рохо.

Лига Европы. 1/8 финала.

Ответные матчи

"Аякс" - "Копенгаген" - 2:0 (первый матч - 1:2)

"Рома" - "Лион" - 2:1 (2:4)

"Андерлехт" - АПОЕЛ - 1:0 (1:0)

"Бешикташ" - "Олимпиакос" - 4:1 (1:1)

"Манчестер Юнайтед" - "Ростов" - 1:0 (1:1)

"Боруссия" М - "Шальке" - 2:2 (1:1)

"Генк" - "Гент" - 1:1 (5:2)

"Краснодар" - "Сельта" - 0:2 (1:2)