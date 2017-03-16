Тимощук вошел в тренерский штаб "Зенита"

Экс-футболист донецкого "Шахтера", санкт-петербургского "Зенита" и мюнхенской "Баварии" Анатолий Тимощук продолжит карьеру в тренерском штабе "Зенита" в качестве помощника Мирчи Луческу, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Соглашение рассчитано на 2 года.

Анатолий Тимощук родился 30 марта 1979 года в Луцке. Воспитанник местной «Волыни».

Читайте такжеГенеральный директор "Зенита": "Кредит доверия Луческу большой"В составе сине-бело-голубых Анатолий Тимощук провел 150 матчей, забил 18 мячей, отдал 5 голевых передач, стал двукратным чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА.

"Футбольный клуб «Зенит» приветствует Анатолия Тимощука на новом посту и желает новых спортивных достижений вместе с сине-бело-голубыми", - говорится в сообщении клуба.

Как сообщал УНИАН, на данный момент "Зенит" занимает 3-е место в чемпионате России по футболу отставая на 8 очков от лидирующего в турнирной таблице московского "Спартака".