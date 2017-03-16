Шевченко назвал расширенный состав на матч против Хорватии
Главный тренер сборной Украины вызвал 35 игроков
Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил расширенный список кандидатов национальной команды Украины для участия в сборе перед отборочным матчем чемпионата мира 2018 со сборной Хорватии, сообщает Федерация футбола Украины.
В этот список вошли 35 игроков. Окончательный состав команды, которая отправится на подготовительный сбор в Австрию, наставник «сине-желтых» объявит после матчей 22-го тура чемпионата Украины, которые состоятся 17 марта.
Расширенный список кандидатов национальной команды Украины:
Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко (оба - «Шахтер» Донецк), Артур Рудько («Динамо» Киев), Алексей Шевченко («Заря» Луганск), Денис Бойко («Малага» Испания);
Защитники: Артем Федецкий («Дармштадт», Германия), Николай Морозюк, Никита Бурда (оба - «Динамо»), Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Богдан Бутко (все - «Шахтер»), Николай Матвиенко («Карпаты» Львов);
Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все - «Шахтер»), Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Владимир Шепелев (все - «Динамо»), Руслан Ротань («Днепр») Иван Петряк («Заря»), Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия);
Нападающие: Артем Беседин, Роман Яремчук (оба - «Динамо»), Андрей Борячук («Шахтер»), Артем Кравец («Гранада», Испания), Роман Зозуля («Бетис», Испания), Евгений Селезнев («Карабюкспор», Турция).
Как сообщал УНИАН, матч Хорватия - Украина состоится 24 марта в Загребе на арене "Максимир". Начало игры в 21.45 по киевскому времени.