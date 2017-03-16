Шевченко назвал расширенный состав на матч против Хорватии

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил расширенный список кандидатов национальной команды Украины для участия в сборе перед отборочным матчем чемпионата мира 2018 со сборной Хорватии, сообщает Федерация футбола Украины.

В этот список вошли 35 игроков. Окончательный состав команды, которая отправится на подготовительный сбор в Австрию, наставник «сине-желтых» объявит после матчей 22-го тура чемпионата Украины, которые состоятся 17 марта.

Расширенный список кандидатов национальной команды Украины:

Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко (оба - «Шахтер» Донецк), Артур Рудько («Динамо» Киев), Алексей Шевченко («Заря» Луганск), Денис Бойко («Малага» Испания);

Защитники: Артем Федецкий («Дармштадт», Германия), Николай Морозюк, Никита Бурда (оба - «Динамо»), Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Богдан Бутко (все - «Шахтер»), Николай Матвиенко («Карпаты» Львов);

Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все - «Шахтер»), Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Владимир Шепелев (все - «Динамо»), Руслан Ротань («Днепр») Иван Петряк («Заря»), Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия);

Нападающие: Артем Беседин, Роман Яремчук (оба - «Динамо»), Андрей Борячук («Шахтер»), Артем Кравец («Гранада», Испания), Роман Зозуля («Бетис», Испания), Евгений Селезнев («Карабюкспор», Турция).

Как сообщал УНИАН, матч Хорватия - Украина состоится 24 марта в Загребе на арене "Максимир". Начало игры в 21.45 по киевскому времени.