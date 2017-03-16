Хачериди провел первый официальный матч в 2017-м году и забил гол за "Динамо" U-21

На базе киевского "Динамо" в Конча-Заспе состоялся матч чемпионата Украины по футболу среди молодежных команд (U-21) в котором "Динамо" принимало одесский "Черноморец" и выиграло со счетом 3:2, сообщает официальный сайт киевлян.

Защитник Евгений Хачериди был включен в стартовый состав «Динамо» на этот матч. На поле Хачериди вышел в футболке под №23. В нынешнем году это первый официальный матч для опытного футболиста.

Хачериди забил свой гол на 59-й минуте и сравнял счет - 1:1. Затем команды забили еще по одном голу, а в добавленное арбитром время, на 93-й минуте киевляне забили победный гол.

Как сообщал УНИАН, Хачериди отказался тренироваться в полную силу ссылаясь на повреждение, после чего главный тренер "Динамо" Сергей Ребров отправил игрока в дубль.