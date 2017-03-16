Ведущий "Профутбол" Цыганык: Нужно совершенствовать формат с 12 клубами, к 16 мы еще не готовы

Ведущий передачи "Профутбол" на канале 2+2, представитель одного из официальных бродкастеров чемпионата Украины Игорь Цыганык поделился своим мнением о том, какой формат чемпионата должен быть у Премьер-лиги, сообщает Football.ua.

«Я уже говорил, что оптимальный формат – 16, но мы сейчас к нему не готовы. Ни финансово, ни с точки зрения инфраструктуры. Поэтому я соглашусь, что нужно на данном этапе совершенствовать текущий формат с 12 командами, добавлять стыковые матчи. И с точки зрения телевидения при формате с 16 клубами количество поединков увеличивается со 192 до 240. Я уверен, что в ситуации жесткой экономии каналы откажутся от трансляций низкорейтинговых игр.

Ошибка – привязываться к срокам. Должен быть выполнен ряд важных условий. Есть два варианта: либо мы поднимаем стандарты до уровня элитных лиг, следим за качеством, либо мы опускаемся до уровня Первой лиги и в таком случае уходим условно в 1990-е. Год назад мы говорили, что нам нужно время, чтобы стабилизировать ситуацию, остановить падение. Но не уточнили, что мы имели в виду. Сейчас необходимо ликвидировать этот пробел и, проведя широкую дискуссию, определиться, что должно стать сигналом к возвращению к прежнему формату. Иначе мы теряем время», – рассказал Игорь Цыганык.

Как сообщал УНИАН, 19 марта завершается первый этап чемпионата Украины о футболу сезона 2016-17. На втором этапе 12 команд будут разделены на две шестерки. Топ-6 поведет борьбу за медали и путевки в еврокубки, вторая шестерка - за сохранение места в элитном дивизионе ЧУ.