"Монако" выбил "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов УЕФА

В Монако и Мадриде завершились ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в которых "Монако" обыграл английский "Манчестер Сити", с необходимой разницей в два мяча а "Атлетико" сыграл вничью с немецким "Байером" из Леверкузена и удержал преимущество, добытое в гостевой встрече сообщает официальный сайт соревнований.

МОНАКО - МАНЧЕСТЕР СИТИ - 3:1

Голы: Мбаппе-Лоттин, 8 (1:0); Фабиньо, 29 (2:0); Сане, 71 (2:1); Бакайоко, 77 (3:1).

Первый матч - 3:5.

АТЛЕТИКО - БАЙЕР - 0:0

Первый матч - 4:2