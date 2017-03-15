"Монако" выбил "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов УЕФА
23:46, 15 марта 2017Футбол
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Ответный матч завершился со счетом 3:1.
"Монако" сенсационно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов / Reuters
В Монако и Мадриде завершились ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в которых "Монако" обыграл английский "Манчестер Сити", с необходимой разницей в два мяча а "Атлетико" сыграл вничью с немецким "Байером" из Леверкузена и удержал преимущество, добытое в гостевой встрече сообщает официальный сайт соревнований.
МОНАКО - МАНЧЕСТЕР СИТИ - 3:1
Голы: Мбаппе-Лоттин, 8 (1:0); Фабиньо, 29 (2:0); Сане, 71 (2:1); Бакайоко, 77 (3:1).
Первый матч - 3:5.
АТЛЕТИКО - БАЙЕР - 0:0
Первый матч - 4:2
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