Российский "Зенит" выплатит Луческу €2,5 млн в случае увольнения- СМИ

Футбольный клуб "Зенит" выплатит €2,5 млн главному тренеру Мирче Луческу в случае расторжения контракта. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к петербургскому клубу.

Луческу подписал контракт с "Зенитом" летом 2016 года по схеме "2+1" - на два года с возможностью продления на один сезон.

Читайте такжеЛуческу может быть уволен в случае вылета Зенита из Лиги Европы - российские СМИ"Компенсация Луческу в случае расторжения соглашения составит порядка €2,5 млн. Также порядка €1 млн получат помощники румынского специалиста", - сказал источник.

Экс-главный тренер донецкого "Шахтера" возглавил российский клуб летом 2016-го года.

Как сообщал УНИАН, после 19 туров "Зенит" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от идущего первым московского "Спартака" на 8 очков.

Кроме того, "Зенит" вылетел из Лиги Европы УЕФА, проиграв по сумме двух матчей бельгийскому "Андерлехту" за счет гола, пропущенного на своем поле - 0:2 и 3:1.