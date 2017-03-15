Ультрас полтавской "Ворсклы" отреклись от заявления с требованием отставки тренера Сачко

Ультрас полтавской "Ворсклы" не имеют никакого отношения к письму с призывом об отставке главного тренера Василия Сачко, сообщает официальный сайт команды.

«Мы, Ультрас «Ворсклы», не имеем никакого отношения к данному заявлению в сторону Василия Сачко. И, в связи со сложившимися обстоятельствами, хотим высказать свое мнение. Мы так же не любим, когда проигрывает наш клуб, но знаем о тяжелом финансовом положении ФК Ворскла, из- за чего ушли основные игроки, а новый состав за 2-3 месяца не сыграется, как бы нам этого не хотелось. Мы всегда поддерживали Василия Сачко, он очень много сделал для «Ворсклы» как тренер, а в свое время как игрок. Мы, «Ультрас Лтава22», верим, что у Василия Викторовича все получится, а иначе быть не может!», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, накануне на неофициальном сайте ФК "Ворскла" появилось заявление болельщиков команды с требованием отставки Василия Сачко.