Капитан "Шахтера" Срна накануне матча Хорватия - Украина: "Это важнейшая игра для обеих команд"

Капитан донецкого "Шахтера" и экс-капитан сборной Хорватии по футболу Дарио Срна прокомментировал предстоящий матч сборных Украины и Хорватии в отборочном цикле ЧМ-2018, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

"После трех игр в Хорватии при пустых трибунах из-за запрета УЕФА наконец будет полный стадион. Все понимают, что для сборной это очень важный матч, как, кстати, и для украинцев. Знаю одно: хорваты с первой минуты будут играть на победу – дома мы всегда показываем атакующий футбол. Поэтому хочу, чтобы сборная Хорватии победила и вместе с Украиной попала на чемпионат мира. Вот мое желание", - отметил футболист.

"Для меня фаворит группы, и это не секрет, – сборная Хорватии. Но все равно буду болеть за украинскую команду, чтобы она попала на чемпионат мира. Вашей сборной будет тяжело, потому что хорваты очень хорошо выступают дома. Но нужно уважать соперника. Несколько лет назад мы уже встречались, сыграли два раза вничью. Хорватия с уважением относится к Украине, к тренерскому штабу и футболистам. Так что посмотрим, как все будет", - добавил игрок.

Читайте такжеСрна завершил футбольную карьеру в сборной ХорватииГоворя о том, как изменилась сборная Хорватии при тренере Анте Чачиче, капитан горняков отметил: "Команда показывает хорошую игру. На чемпионате Европы хорватам не хватило удачи, чтобы попасть в полуфинал или вовсе победить в турнире. А удача в футболе очень важна. К сожалению, во Франции у нас ее не было".

Говоря о самых перспективных хорватских игроках, заметил: "Пьяца, Ковачич, Брозович. Вы же знаете, что Хорватия – это страна, где всегда рождаются прекрасные футболисты, гандболисты, баскетболисты. Мы – футбольная страна, хорошие игроки у нас будут всегда".

А отмечая изменения в сборной Украины при Андрее Шевченко, отметил: "Они есть. Ведь каждый тренер зависит от результата. Я очень люблю и уважаю Шевченко, желаю ему только хороших результатов. После Хорватии буду болеть за сборную Украины".

Срна также отметил, что будет лично присутствовать на матче. "Не хочу быть экспертом. Буду болеть за Хорватию, за хороший футбол".

Как сообщал УНИАН, матч Ховатия - Украина состоится 24 марта на стадионе "Максимир" в Загребе.