"Ювентус" и "Лестер" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
23:44, 14 марта 2017Футбол
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Завершились ответные матчи 1/8 финала в двух парах.
"Лестер" вышел в четвертьфинал главного еврокубка / Reuters
В итальянском Турине и английском Лестере завершились матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в которых "Ювентус" обыграл португальский "Порту" со счетом 1:0, а "Лестер" оказался сильнее испанской "Севильи" - 2:0, сообщает официальный сайт УЕФА.
"Ювентус" и "Лестер" вышли в 1/4 финала.
ЛЕСТЕР - СЕВИЛЬЯ - 2:0
Голы: Морган, 27 (1:0); Олбрайтон, 54 (2:0)
Первый матч - 1:2
ЮВЕНТУС - ПОРТУ - 1:0
Гол: Дибала, 42 - с пенальти (1:0).
Первый матч - 2:0
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