"Ювентус" и "Лестер" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Завершились ответные матчи 1/8 финала в двух парах.

В итальянском Турине и английском Лестере завершились матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в которых "Ювентус" обыграл португальский "Порту" со счетом 1:0, а "Лестер" оказался сильнее испанской "Севильи" - 2:0, сообщает официальный сайт УЕФА. "Ювентус" и "Лестер" вышли в 1/4 финала. ЛЕСТЕР - СЕВИЛЬЯ - 2:0 Голы: Морган, 27 (1:0); Олбрайтон, 54 (2:0) Первый матч - 1:2 ЮВЕНТУС - ПОРТУ - 1:0 Гол: Дибала, 42 - с пенальти (1:0). Первый матч - 2:0

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