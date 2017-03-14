"Ювентус" и "Лестер" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

23:44, 14 марта 2017
Футбол
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Завершились ответные матчи 1/8 финала в двух парах.

В итальянском Турине и английском Лестере завершились матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в которых "Ювентус" обыграл португальский "Порту" со счетом 1:0, а "Лестер" оказался сильнее испанской "Севильи" - 2:0, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Ювентус" и "Лестер" вышли в 1/4 финала.

ЛЕСТЕР - СЕВИЛЬЯ - 2:0

Голы: Морган, 27 (1:0); Олбрайтон, 54 (2:0)

Первый матч - 1:2

ЮВЕНТУС - ПОРТУ - 1:0

Гол: Дибала, 42 - с пенальти (1:0).

Первый матч - 2:0

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Теги: #футбол#Лига чемпионов