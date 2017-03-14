Генеральный директор "Зенита": "Кредит доверия Луческу большой"

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов озвучил позицию клуба по результатам работы главного тренера клуба Мирчи Луческу после вылета из Лиги Европы и первых матчей возобновленного чемпионата России, сообщает Матч ТВ.

"Луческу опытный тренер, кредит доверия к нему большой, - отметил Митрофанов. - Понятно, что не все идет гладко, потому что произошло довольно большое обновление состава. Да, есть какие-то сложности, но команда работает и работает напряженно. Все ребята настроены на борьбу за чемпионство. Ну и что, что отрыв 8 очков за 11 туров до конца? Если бояться играть в футбол и постоянно смотреть на отрыв, то тогда зачем вообще участвовать в соревнованиях?"

Как сообщал УНИАН, "Зенит" вылетел из розыгрыша Лиги Европы УЕФА в 1/16 финала, проиграв по сумме двух матчей бельгийскому "Андерлехту" за счет гола, который российская команда пропустила на своем поле - 0:2 и 3:1.

В минувшем туре чемпионата России петербургская команда неожиданно проиграла "Амкару" из Перми со счетом 0:1 и отстает от лидера чемпионата России московского "Спартака" на 8 очков.