"Андерлехт" не может договориться с игроком киевского "Динамо" Теодорчиком об условиях нового контракта

Нападающий Лукаш Теодорчик, выступающий на правах аренды с правом выкупа за Андерлехт, может вернуться в Динамо по окончании сезона, сообщает SportArena со ссылкой на бельгийские СМИ.

В бельгийскую команду 25-летний футболист перебрался летом прошлого года на правах аренды с правом выкупа за сумму порядка 5 миллионов евро.

Еще в декабре бельгийские СМИ сообщали, что Андерлехт намерен выкупить проводящего блестящий сезон поляка и может его впоследствии перепродать как минимум за 30 миллионов евро.

Читайте такжеЭкс-футболист "Динамо" Теодорчик может продолжить карьеру в АнглииОднако, несмотря на наличие опции выкупа, агент поляка Марцин Кубацки не исключил возможности возвращения своего клиента в Динамо в том случае, если бельгийцы не смогут договориться с ним по условиям личного контракта. «Прямо сейчас не уверен, что "Андерлехт" найдет с нами соглашение относительно заработной платы и продолжительности контракта. В этом случае Лукаш снова вернется в Киев, и продавать его уже будет Динамо», — приводит слова Кубацки Dhnet.be.

Сам польский футболист в феврале заявлял, что уже принял решение о своем будущем, однако в каком именно клубе намерен остаться не рассказал.

Как сообщал УНИАН, Лукаш Тедорчик стал игроком Динамо летом 2014 года, перейдя из Леха за 4 миллиона евро. За киевский клуб форвард провел 24 матча в украинской Премьер-лиге, забив 10 голов, при этом лишь 6 раз выходил в стартовом составе.

В Андерлехте поляк стал главной ударной силой команды, забив уже 28 голов в 40 матчах всех турниров и являясь лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии.