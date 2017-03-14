Шевченко: Беседина в сборную пока не вызывали

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко еще не определился, вызовет ли форварда киевского "Динамо" Артема Беседина на ближайший матч со сборной Хорватии. сообщает Sport Arena.

На выходных главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко в студии телеканала "Футбол 1" выразил надежду, что Артем Беседин поможет главной команде страны в ближайшем матче против Хорватии, поэтому не рассчитывает на него.

Однако главный тренер сборной Украины назвал это все догадками, поскольку с окончательным списком он определится лишь в четверг, 16 марта.

Читайте такжеШевченко вызвал девять легионеров на матч сборной Украины против Хорватии«Это просто догадки Александра. Ни у кого еще нет информации о том, кого мы вызываем или не вызываем, ведь мы сами определимся со списком игроков только к четвергу. К сожалению, у нас сейчас нет четкой взаимосвязи с тренерами команд разных возрастов, вот и получаются такие ситуации», — сказал Шевченко.

На старте текущего года 20-летний Беседин стал основным форвардом киевского клуба. В этом сезоне на его счету уже 5 голов в 12 матчах украинской Премьер-лиги.

В составе молодежной сборной Украины Артем Беседин провел 14 поединков, в которых забил 7 мячей. В ноябре прошлого года он уже вызывался в главную сборную страны, дебютировав в товарищеском матче против Сербии.

Как сообщал УНИАН, матч Хорватия — Украина состоится 24 марта в Загребе.

После четырех сыгранных туров в отборе на чемпионат мира-2018 сборная Украины занимает второе место с 8 очками. Лидером группы является команда Хорватии, у которой 10 очков. Третью позицию занимает сборная Исландии с 7 очками.