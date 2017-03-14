Французский "ПСЖ" требует наказания для арбитра матча с "Барселоной"

Руководство "ПСЖ" осталось недовольным работой немецкого арбитра Дениза Айтекина в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (1:6), сообщает испанская Marca.

Французский клуб отправил в УЕФА материалы с подробным анализом спорных моментов, которые судья трактовал по ходу игры в пользу каталонской команды. По информации испанских СМИ, "ПСЖ" заранее проконсультировался с международными специалистами арбитража.

В числе спорных эпизодов - игра рукой в своей штрафной футболистов "Барселоны" Маскерано и Пике. Также, по мнению французов, Пике заслуживал второго предупреждения на 41-й минуте матча за фол против Кавани.

Кроме того, "ПСЖ" отмечает, что нападающий хозяев Неймар должен был быть удален при счете 3:1 за удар по ногам игрока гостей Маркиньоса.

Среди других претензий в адрес арбитра - отсутствие реакции на фол Маскерано против Ди Марии в штрафной площадке "Барселоны", а также ключевой эпизод на 90-й минуте, когда судья, по мнению французов, ошибочно назначил 11-метровый, не заметив симуляции со стороны Суареса.

Отметим, что петиция о переигровке матча набрала 250 тысяч подписей в Интернете.

В то же время УЕФА принял решение не наказывать Дениза Айтекина. В Европейском футбольном союзе заявили, что немецкий судья и дальше будет получать назначения на поединки главного клубного евротурнира.

Как сообщал УНИАН, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "ПСЖ" завершился со счетом 6:1.