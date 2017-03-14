Турецкий "Фенербахче" хочет приобрести игрока "Шахтера" вместо экс-игрока "Динамо"

Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" по-прежнему заинтересован в приобретении бразильского хавбека "Шахтера" Тайсона, сообщает Fanatik.

Стамбульский клуб хочет приобрести футболиста донецкой команды за 4 млн. евро.

Читайте такжеИгроки "Шахтера": В матче с "Сельтой" мы показали свои лучшие качестваВ Стамбуле видят в Тайсоне возможную замену бывшему игроку киевского "Динамо" Джермейну Ленсу, который уже не раз говорил о своем намерении покинуть турецкую команду.

Ранее, в январе нынешего года уже появлялась информация о том, что "Фенербахче" проявляет интерес к Тайсону.

В сезоне 2016/17 полузащитник сыграл в составе "Шахтера" 29 матчей, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

Как сообщал УНИАН, контракт Тайсона с горняками истекает в декабре 2017 года.