Нападающий "Зірки" Эсеола признан лучшим игроком 21 тура Лиги Пари-Матч

Украинская футбольная Премьер-лига совместно с ТМ «Parimatch», опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определили самого яркого футболиста из всех, которые приняли участие в играх 21 тура Лиги Пари-Матч, сообщает официальный сайт УПЛ.

По итогам голосования победу одержал нападающий «Зірки» Эсеола. За него отдали голоса половина респондентов

В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Александр Денисов, Вадим Мисюра, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганык, Дмитрий Поворознюк и Игорь Шуховцев.

Как сообщал УНИАН, в матче 21-го тура ЛПМ "Зірка" в Кропивницком сенсационно победила киевское "Динамо" со счетом 2:0.